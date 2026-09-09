مستشار ترامب للشئون العربية: أمريكا تدعم الشراكة الأمنية مع الجزائر

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أكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشئون العربية والأفريقية أن بلاده تدعم توسيع نطاق التعاون الأمني مع الجزائر.

وقال بولس، في بيان نشرته السفارة الأمريكية في الجزائر على صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم الأربعاء: "أجريتُ لقاءً مثمرًا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والجزائر".

وأضاف، "تدعم الولايات المتحدة توسيع نطاق التعاون في المجال الأمني، وفتح المزيد من الفرص الاقتصادية أمام الشركات الأمريكية في الجزائر، فيما تمهّد شراكتنا المتنامية في مجال الطاقة الطريق نحو تحقيق الازدهار المشترك".

وأعرب بولس عن خالص تعازيه للمجتمعات المتضررة من حرائق الغابات التي شهدتها الجزائر.