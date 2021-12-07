وزير الطيران المدني يتفقد مطار الغردقة الدولي

قام وزير الطيران المدني الطيار محمد منار بجولة تفقدية لمطار الغردقة؛ لمتابعة انتظامية العمل وحركة التشغيل، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للركاب، فضلاً عن التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستعدادات المطار خلال الموسم الشتوي الحالي.

وذكر بيان لوزارة الطيران أن الجولة تضمنت تفقد صالات السفر والوصول والأسواق الحرة بالمطار، ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات، كما اطمأن الوزير على تطبيق الإجراءات الاحترازية بصالات السفر والوصول، ومنظومة الكاميرات الحرارية، وكذا إجراءات التأمين بالمطار.

وخلال الجولة، التقى وزير الطيران المدني عددًا من المسافرين، واستمع لآرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة لهم خلال مراحل السفر المختلفة، وأثنى على التعاون المثمر والتنسيق الفعال بين جميع الجهات العاملة بالمطار، وكذا الالتزام التام بكل إجراءات السلامة الوقائية المتبعة بالمطار.

كما حث الوزير جميع العاملين في المطار على بذل مزيد من الجهد والتفاني في العمل وتوفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين بما يليق بمكانة مدينة الغردقة؛ كونها من المقاصد السياحية الهامة التي يفضلها كثير من السائحين من مختلف أنحاء العالم.

رافق الوزير خلال الجولة مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام باسم عبد الكريم، ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار عمرو أبو العينين، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة رضا متولي، ومدير المطار اللواء مراد محمد.