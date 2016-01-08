محافظ الإسكندرية: العاصفة قد تؤدي لسقوط أسلاك كهربائية وبالكونات قديمة

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنّ مشكلة العواصف تتمثّل خطر سقوط الأسلاك الكهربائية والبالكونات القديمة واللوحات الإعلانية غير المُثبتة بشكل جيد، وذلك في أعقاب تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بشأن عاصفة ترابية تضرب البلاد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن هناك بيوتًا قديمة ومتهالكة قائمة منذ أكثر من 100 عام تحمل خطورة كبيرة على المقيمين بها أو من يسيرون أسفلها.

وأوضح أن المحافظة قررت تعطيل الدراسة في المدارس والمعاهد الأزهرية غدًا الأربعاء حرصًا على سلامة الجميع.

وذكر أنّ سيارات الصرف الصحي منتشرة في كل أرجاء الإسكندرية، مؤكدا أنّ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وفّر 16 سيارة لتعزيز الأسطول المتوفر بالفعل في المحافظة.

ولفت إلى توفير أكثر من سبعة بدالات استعدادًا لاحتمالات هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة.

وأكّد أن هيئة الأرصاد تتوقع هطول أمطار متوسطة على الإسكندرية، وهي كميات غير سهلة من الأمطار.