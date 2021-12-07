 ميقاتي يلتقي بعثة صندوق النقد الدولي في مستهل زيارتها للبنان - بوابة الشروق
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ميقاتي يلتقي بعثة صندوق النقد الدولي في مستهل زيارتها للبنان

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 1:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 1:06 م

ألتقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة الرئيس الجديد للبعثة أرنستو راميريز، الذي سيتسلم مهامه في أوائل العام المقبل خلفا لمارتن سيريسولا.

يأتي ذلك في مستهل زيارة بدأتها البعثة اليوم وتستمر عدة أيام تجري خلالها سلسلة لقاءات، مع كبار المسؤولين ومع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق.

كما تبحث اللجنة عددا من المواضيع والاستراتيجيات التي ينطلق منها فريق العمل والتي يمكن أن يبنى عليها في أوائل العام المقبل، عندما ستأتي بعثة موسعة للتفاوض على تفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والمالي المتوقع مع لبنان.

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