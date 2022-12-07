الزمالك: الوردي يعاني من أزمة نفسية بسبب الأهلي!

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن أزمة يعاني منها المغربي زكريا الوردي لاعب خط وسط الفريق.

وأشار أمير في تصريحاته عبر قناة "الزمالك": "الوردي يمر بأزمة نفسية بسبب مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي".

وأضاف: "زكريا طلب الرحيل عن النادي في الفترة المقبلة، لكن القرار في يد رئيس مجلس إدارة المستشار مرتضى منصور".

وأوضح المشرف على فريق الكرة بالزمالك، أن الوردي خرج من حسابات الجهاز الفني في الفترة الحالية ولا يتم الاعتماد عليه.

وكان الوردي قد صنع هدف تقدم الأهلي على الزمالك في مباراة السوبر على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، حيث أهدى تمريرة بالخطأ للبرازيلي برونو سافيو لاعب الأحمر سجل منها هدفاً.