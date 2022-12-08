المجلس الوزاري العراقي للأمن الوطني يصدر سلسلة قرارات لحفظ الأمن

أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، اليوم الأربعاء، سلسلة قرارات لحفظ الأمن والاستقرار وملاحقة فلول الإرهاب في مناطق متفرقة من البلاد.

وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، أن رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني عقد مساء اليوم اجتماعا للمجلس الوزراي للأمن الوطني لتدارس الأوضاع الأمنية في البلاد ومتابعة أداء القوات المسلحة خلال تنفيذها مهامها في حفظ الأمن والاستقرار، وملاحقة فلول الإرهاب.

وأوضح البيان، أن المجتمعين ناقشوا أحداث التظاهرات التي شهدتها مدينة الناصرية وتقرر إرسال لجنة أمنية عليا إلى محافظة ذي قار للتحقيق في الأحداث التي تسببت بسقوط ضحايا وحدوث إصابات بين صفوف المتظاهرين والأجهزة الأمنية.

وشدّد المجلس على ضرورة الحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين، ومنع أية جهة من التدخل عبر تسييس التظاهرات أو استغلالها لأغراض شخصية.

كما بحث المجتمعون حسم موضوع التدقيق الأمني بما يحفظ كرامة المواطن، وكذلك بما يلبّي متطلبات العمل الاستخباري والموافقة على الشروع بخطة نقل المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، من خلال تسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية في محافظات المثنى والديوانية وواسط كمرحلة أولى، بعد ذلك يجري تقييم هذه الخطوة والتأكيد على تأمين الخط الصفري للشريط الحدودي العراقي مع كلّ من تركيا وإيران، وتقديم جميع وسائل الدعم اللوجستي لتأمين إنجاز هذه المهمة.