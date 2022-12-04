نفى المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كل الأخبار التي ترددت في الساعات الماضية بشأن توصله لاتفاق مع نادي النصر السعودي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكانت صحيفة ماركا الإسباني قد زعمت يوم الأحد الماضي، أن رونالدو أتم اتفاقه مع مسؤولي النادي السعودي، من أجل التعاقد معه في يناير القادم.

وبسؤال رونالدو عقب مباراة البرتغال وسويسرا في كأس العالم، قال: «كل ما أثير بشأن اتفاقي مع أحد الأندية السعودية غير صحيح تمامًا».

وأضاف النجم البرتغالي: «أفضل الاستمرار في اللعب بالدوريات الأوروبية في الفترة القادمة، ولكني سأدرس جميع العروض عقب نهاية المونديال».

وكان المنتخب البرتغالي قد فاز على نظيره السويسري بستة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب لوسيل مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022.