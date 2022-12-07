الأجهزة الأمنية تنجح في إعادة طفل من ذوي الهمم بعدما ضل الطريق ببورسعيد

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في إعادة طفل من ذوي الهمم لأهليته، بعد أن ضل الطريق ببورسعيد.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، قد تمكنت من العثور على طفل من ذوي الهمم، حال تواجده أمام أحد النوادي بدائرة قسم شرطة الشرق، وتم على الفور تقديم الرعاية اللازمة له.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل لوالدته، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المناخ؛ حيث تم استدعاؤها وتسليمها الطفل وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته.

وقدمت والدة الطفل الشكر والتقدير لرجال الشرطة على الجهود المبذولة في إعادة نجلها.