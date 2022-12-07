تصعيد اللواء عبدالعزيز سليم مديرا لمباحث السجون

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أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات محدودة بين قيادات وزارة الداخلية شملت تصعيد اللواء عبدالعزيز سليم مدير مباحث الجيزة لمباحث الإدارة العامة، وتعيين اللواء محمد الشرقاوي مديرا لمباحث الجيزة.

وشملت حركة التنقلات تولي اللواء وليد الشبراوي مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وتولى اللواء بهي زغلول مدير الإدارة العامة للأمانة.

كما تضمنت حركة التنقلات تولي اللواء عماد الكدواني مساعد الوزير للأمن، ومصطفى حسين مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع التفتيش، واللواء أمين الجعلي مساعدًا للوزير للمنافذ، وتصعيد اللواء أشرف عبد الله من مدير أمن اسوان إلى ديوان عام الوزارة، وتعيين اللواء مجدي سالم مديرا لأمن أسوان.

وتولى اللواء وائل نصار مديرا للإدارة العامة للأمن والتحريات، واللواء محمد حامد هشام وكيل لإدارة الأمن والتحريات بالأمن العام، واللواء عماد عبدالظاهر مديرا لمباحث شرطة النقل والمواصلات، واللواء مهاب عبد الفتاح وكيلا للإدارة العامة لقوات أمن القاهرة.