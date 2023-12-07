مرموش يودع كأس ألمانيا أمام فريق درجة ثالثة

ودع عمر مرموش لاعب منتخب مصر المحترف بصفوف فريق اينتراخت فرانكفورت منافسات بطولة كأس ألمانيا من دور ال16 بعد الخسارة أمام فريق ساربروكن من الدرجة الثالثة، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما الأربعاء، على ملعب "لويس بارك

وشارك مرموش مع فرانكفورت، فى المباراة لمدة 90 دقيقة وحاول مع فريقه العودة في اللقاء وتقليص فارق الأهداف إلا أن الفريق المغمور نجح في تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل للدور المقبل.

سجل هدفي فريق ساربروكن، كل من كاي برونكر ولوكا كيربر، فى الدقيقتين 64 و 78 من زمن اللقاء، وتعرض نويل فوتكيو، لاعب فرانكفورت للطرد فى الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

آينتراخت كان قد تأهل لهذا الدور بعد تخطي عقبة فيكتوريا كولن في الدور الثانى من الكأس بنتيجة 2-0 وسجل وقتها ثنائية الفريق كل من إلياس السخيري، وأنسجار كناوف في الدقيقتين 14، و90.

وفجر ساربروكن أكبر مفاجآت الموسم بعد الإطاحة بفريق بايرن ميونخ من الدور الثانى بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1 على نفس ملعب مباراة اليوم، بعدما سجل مارسيل جاوس هدفا قاتلا في الدقيقة 96 ليقود فريقه إلى فوز تاريخى على حامل لقب الدورى الألماني في آخر 11 موسم.

وظهر مرموش بشكل مميز فى موسمه الأول مع أينتراخت فرانكفورت حيث شارك فى 22 مباراة قبل لقاء اليوم نجح فى تسجيل 11 هدفًا وصناعة اثنين آخرين.".