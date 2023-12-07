مجموعة السبع تدعو لتحرك عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية في غزة

دعت مجموعة السبع الليلة الماضية، إلى تحرك عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، معلنين تأييدهم لهدنات جديدة ومكررين دعمهم قيام دولة فلسطينية.

وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، قال قادة دول مجموعة السبع في بيان، عقب اجتماعهم أمس الأربعاء، عبر تقنية الفيديو: "نحن عازمون على العمل بتنسيق وثيق مع شركائنا بهدف المساهمة في توفير الظروف الضرورية، سعيا إلى حلول دائمة على المدى البعيد لغزة"، مؤكدين الحاجة إلى العودة لعملية سلام أكثر شمولا والتمسك بالدولة الفلسطينية في إطار حل وفقا لـ"مبدأ الدولتين".

وأشار بيان قادة المجموعة التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا والمملكة المتحدة، الى ضرورة القيام بتحرك يبدو أكثر إلحاحا لمواجهة تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة والتقليل من الخسائر في صفوف المدنيين، مؤكدين دعمهم وتشجيعهم لإعلان هدن إنسانية جديدة لتحقيق هذا الغرض.

وأعربت المجموعة عن قلقها الشديد للتأثير المدمر للنزاع على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، داعية إلى فتح معابر جديدة، بالإضافة إلى معبر رفح عند الحدود مع مصر الذي تدخل المساعدات الإنسانية عبره حاليا.

دعت مجموعة السبع الليلة الماضية، إلى تحرك عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، معلنين تأييدهم لهدنات جديدة ومكررين دعمهم قيام دولة فلسطينية.

وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، قال قادة دول مجموعة السبع في بيان، عقب اجتماعهم أمس الأربعاء، عبر تقنية الفيديو: "نحن عازمون على العمل بتنسيق وثيق مع شركائنا بهدف المساهمة في توفير الظروف الضرورية، سعيا إلى حلول دائمة على المدى البعيد لغزة"، مؤكدين الحاجة إلى العودة لعملية سلام أكثر شمولا والتمسك بالدولة الفلسطينية في إطار حل وفقا لـ"مبدأ الدولتين".

وأشار بيان قادة المجموعة التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا والمملكة المتحدة، الى ضرورة القيام بتحرك يبدو أكثر إلحاحا لمواجهة تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة والتقليل من الخسائر في صفوف المدنيين، مؤكدين دعمهم وتشجيعهم لإعلان هدن إنسانية جديدة لتحقيق هذا الغرض.

وأعربت المجموعة عن قلقها الشديد للتأثير المدمر للنزاع على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، داعية إلى فتح معابر جديدة، بالإضافة إلى معبر رفح عند الحدود مع مصر الذي تدخل المساعدات الإنسانية عبره حاليا.