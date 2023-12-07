حبس متهم بسرقة أجهزة كهربائية من داخل مخزن مطعم بالشيخ زايد

أمرت النيابة الكلية بأكتوبر بحبس المتهم بسرقة أجهزة كهربائية من داخل مخزن مطعم بمنطقة الشيخ زايد 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.



وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسرقة أجهزة كهربائية من داخل مخزن مطعم بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد ، ملك أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى.



وبعمل التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص "يحمل جنسية إحدى الدول، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإستخدام مفتاح "مصطنع" تحصل عليه أثناء عمله بالمطعم سابقًا.



كما أرشد عن المسروقات لدى عميله سئ النية مالك محل أجهزة كهربائية كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة "تم ضبطه".



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.