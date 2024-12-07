سيميوني: قرعة كأس العالم للأندية صعبة ومعقدة

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قيم دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، مونديال الأندية المقبل في الولايات المتحدة ووصفه بأنها ستكون "بطولة صعبة ومعقدة مع منافسين جيدين جدا" في مجموعته الثانية.

وسيواجه أتلتيكو في المجموعة الثانية كلا من بوتافوجو البرازيلي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وسياتل ساوندرز الأمريكي.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي عقب مران الفريق: "لا أعرف جيدا كيف جرت القرعة وكيف أداروها. ما أعرفه هو الفرق التي جاءت لنا، لهذا ستكون بطولة صعبة وقوية ومعقدة، بخصوم جيدين جدا في مجموعتنا".

وأضاف المدرب: "أتخيل أنها ستكون تنافسية جدا"، في إشارة إلى المجموعة.

ويبدأ أتلتيكو البطولة في منتصف يونيو 2025 في لوس أنجلوس أمام باريس سان جيرمان ثم سيواجه سياتل ساوندرز في مدينة سياتل قبل أن يعود إلى لوس أنجليس لمواجهة بوتافوجو في 22 من الشهر ذاته.