رويترز: الجيش السوري ينسحب من معظم محافظة السويداء ويغادر قاعدة جوية رئيسية

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قالت وكالة «رويترز» للأنباء إن الجيش السوري انسحب اليوم السبت، من معظم محافظة السويداء، وغادر قاعدة جوية رئيسية.

وذكر مراسل «الأناضول»، أن فصائل معارضة في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، سيطرت بالكامل على مناطق المحافظة، بعد اشتباكات مع قوات النظام السوري.

وجاء ذلك بعد سيطرة الفصائل في وقت سابق السبت على مدينة السويداء، مركز المحافظة.

والجمعة، أمهلت فصائل مسلحة محلية في السويداء، قوات النظام السوري 24 ساعة للانسحاب من المحافظة.

وفي 27 نوفمبر الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري والفصائل المسلحة، في الريف الغربي لمحافظة حلب شمال البلاد.

واستطاعت الفصائل بسط سيطرتها على مركز مدينة حلب في 30 نوفمبر، وعلى محافظة إدلب بشكل كامل شمال غرب البلاد.

والخميس، طردت الفصائل قوات النظام خارج محافظة حماة وسط البلاد، عقب اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

والجمعة، واصلت الفصائل تقدمها لتسيطر على مناطق جديدة بمحافظة حمص (وسط)، التي تحظى بأهمية استراتيجية على طريق دمشق.

وبسطت الفصائل مساء الجمعة، سيطرتها على مركز محافظة درعا المحاذية للحدود الأردنية، عقب اشتباكات مع قوات النظام في المحافظة، التي تعتبر مهد الانتفاضة الشعبية ضد النظام عام 2011.