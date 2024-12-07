وزير الخارجية النرويجي: نريد دولة فلسطينية كاملة تضم الضفة وقطاع غزة

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قال وزير الخارجية النرويجي أسبن بارث إيدي، اليوم السبت، "نريد دولة فلسطينية كاملة تضم الضفة الغربية وقطاع غزة".

جاء ذلك في تصريحات ألقاها بارث إيدي خلال جلسة حوارية عن فض النزاعات بافتتاح منتدى الدوحة 2024.

وأضاف وزير خارجية النرويج: "ضمان عيش إسرائيل بسلام مع جيرانها لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية".

وجدد بارث إيدي تأكيده على "ضرورة تطبيق مبدأ حل الدولتين".

ويرى الوزير النرويجي أن "التوصل لاتفاقية سلام كبرى في الشرق الأوسط أمراً ممكناً، لكن يجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع فلسطين".

وقال: "إنه ليس صراعًا واحدًا، ولكن هناك صراع جذري يرتبط بكل هذه الصراعات، وهو غياب حل القضية الفلسطينية".