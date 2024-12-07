الرئيس الإسرائيلي يتصل بإيلون ماسك لإحياء صفقة المحتجزين في غزة

قال مصدر مقرب من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، لشبكة CNN، إن الأخير اتصل بالملياردير الأمريكي إيلون ماسك هاتفيا، خلال الأيام القليلة الماضية، لمناقشة إحياء المحادثات بشأن إطلاق سراح المحتجزين حاليا في غزة.

وأضاف المصدر، أن هرتسوج، أجرى الاتصال بناءً على طلب أفراد عائلات المحتجزين، الذين يأملون أن يتمكن ماسك من الضغط على جميع الأطراف لتأمين صفقة.

وتأتي هذه الاتصالات بعد أن قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي تربطه علاقة وثيقة بماسك، الاثنين إنه «سيكون هناك جحيم سُيدفع ثمنه في الشرق الأوسط، إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة»، قبل أن تنصيبه كرئيس في 20 يناير.

وقال مصدر مقرب من أسر المحتجزين، تحدث مع الرئيس الإسرائيلي وهو مطلع على الاتصال، لشبكة CNN: «كانت هناك محادثة بين الرئيس وعدد قليل من أسر الرهائن، حيث كان أحد الموضوعات التي تمت مناقشتها هو التأثير على ترامب، وظهر اسم إيلون ماسك كشخصية ذات تأثير على ترامب، لذلك، فإن الحفاظ على قناة مفتوحة معه أمر مهم».

ويعتقد أن هناك 100 أسير، ميتين وأحياء، محتجزين حاليا في غزة.

ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لضغوط شديدة من عائلات الأسرى لإطلاق سراحهم، لكن الجهود المتكررة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل المحتجزين باءت بالفشل.