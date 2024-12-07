‫ضغوط المستثمرين وطلب فائدة مرتفعة تحول دون بيع المستهدف في عطاء السيولة نهاية الأسبوع

باع البنك المركزى المصرى، بالنيابة عن وزارة المالية فى عطاء آخر الأسبوع الماضى سندات خزانة بالعملة المحلية أجل 6 أشهر بـ 7٫2 مليار جنيه بأقل 82% عن السيولة المستهدف جمعها للمرة الثانية نتيجة ضغوط ارتفاع الفائدة المقدمة من المستثمرين.

واصل متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 6 أشهر الارتفاع إلى نحو 31% من نحو 30.86% فى العطاء السابق، ‏تقدم المستثمرون بطلبات شراء بنحو 86.4 مليار جنيه وبسعر عائد وصل إلى 35% وفق بيانات المركزى.

طرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، عطاءى أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه، الأول بقيمة 40 مليارا لأجل 182 يوما، والثانى بقيمة 35 مليارا لأجل 364 يوما.

ويطرح البنك المركزى المصرى، غدًا الإثنين، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 12 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتأتى الطروحات، بحسب موقع «المركزى»، على النحو التالى: 10 مليارات جنيه سندات خزانة ثابتة العائد، لأجل 3 سنوات، وبدورية عائد سنوية.

فيما يطرح سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 2 مليار جنيه، لأجل 3 سنوات، وبدورية عائد ربع سنوية.

كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصرى قد قررت فى اجتماعها الأخير الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وتستهدف وزارة المالية طرح 33 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 751 مليار جنيه فى ديسمبر الجارى، بواقع 20 عطاء أذون بقيمة 670 مليار جنيه و13 عطاء سندات بقيمة 81 مليارا، وذلك ضمن خطتها لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

ويقوم البنك المركزى، الذى يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة، بطرح 5 عطاءات أذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يوما، ومثلها لأجل 182 يوما بقيمة 185 مليار جنيه، و5 عطاءات أخرى بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يوما، ومثلها لأجل 364 يوما بقيمة 160 مليار جنيه.

كما أنه من المقرر طرح 3 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءى سندات «متغيرة العائد» لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب 5 عطاءات سندات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، بالإضافة لـ 3 عطاءات سندات «متغيرة العائد» لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.

سجل متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا أعلى مستوى على الإطلاق، مسجلًا نحو 31.2%، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى خلال الفترة الماضية.

كانت البنوك والمؤسسات قد تقدمت بنحو 452 عرضًا بقيمة إجمالية سجلت نحو 98.36 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة تخطى مستوى الـ 35%، فيما لم تقبل الوزارة سوى بنحو 390 طلبا بمتوسط عائد مرجح وصل إلى 31.2%.