237 شاحنة مساعدات توجهت من معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم لتسليمها إلى الجانب الفلسطيني

غادرت 237 شاحنة مساعدات من بوابة معبر رفح الفرعية، اليوم الأحد، في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم؛ لتفريغ المساعدات وتسليمها للجانب الفلسطيني.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح البري، لـ"الشروق"، إدخال الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المواد الطبية والسلال الغذائية والخيام والمواد البترولية تباعا، والتي قدمتها عدة مؤسسات مصرية وعربية من قطر والإمارات والسعودية ودولية تتبع منظمات الأمم المتحدة، تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وضمت افواج الشاحنات 93 من منظمات الأمم المتحدة، و20 شاحنة من دولة الإمارات، و38 شاحنة مرسلة للمخيم المصري، و11 شاحنة من بيت الزكاة، و13 شاحنة من دولة قطر، و48 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، و6 شاحنات غاز، و8 شاحنات سولار.

وأفاد المصدر، بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى الخميس الماضي، بلغ 16 ألفا و376 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 195 ألف طن تقريبًا.

وبين أن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية، بلغت 374 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 85 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم؛ لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28 ألفا و584 طنًا من الغاز، و60 ألفا و345 سولارًا، و1266 بنزينًا، في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.

وتواجه عمليات إدخال المساعدات عراقيل إسرائيليه في معبر كرم أبو سالم؛ مما يحد من الوصول إلى عدد 600 شاحنة يوميا بحسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار.