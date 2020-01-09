شدد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، على أهمية قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بالنسبة لإيران.

وقال في تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، إن «قاسم سليماني كان مسؤولًا عن عمليات متصلة بالثورة الإسلامية، والسيطرة على دول الجوار مثل العراق وسوريا ولبنان، وكان مختصًا بتنسيق العمليات العسكرية، وكان له دور في أحداث كبيرة».

وأضاف أن «الضربة الأمريكية التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني كانت موجعة، واستهدفت كبيرياء الدولة الإيرانية؛ نظرًا لقيمته ومكانته الكبيرة لديهم»، مشيرًا إلى بكاء المرشد الإيراني، علي خامنئي بحرقة عليه.

واستبعد وقوع حرب شاملة بين إيران والولايات المتحدة، قائلًا: «شكل الحروب تغير، ولم يعد هناك ميادين قتال وساحات وحشد، فما ممكن أن يحدث هو عمليات متبادلة بين الجانبين داخل المنطقة وخارجها».

واستهدفت عملية أمريكية منظمة باستخدام الطائرات المسيرة، يوم الجمعة الماضي، عددًا من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي، وهو ما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبو مهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي.

ومن جانبها، شنت إيران، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، هجمات بالصواريخ الباليستية على قواعد أمريكية بالعراق.