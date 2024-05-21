مانشستر يونايتد يقترب من التوقيع مع أوسيمين

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كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الثلاثاء عن دخول نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سباق التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمن مهاجم نادي نابولي الإيطالي خلال الصيف المقبل.

ويرتبط أوسيمين بعقد مع نابولي الإيطالي حتى يونيو 2026 إلا أن هناك أنباء تزعم رحيله عن صفوف فريقه خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية فإن مانشستر يونايتد قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أوسيمين في الصيف المقبل من أجل تكوين ثنائية هجومية مع راسموس هويلوند.

وأفادت الصحيفة أنه في حال رحيل الفرنسي أنتوني مارسيال عن الشياطين الحمرا سيكون هناك فرصة للتعاقد مع أوسيمين لقيادة هجوم المان يونايتد الموسم القادم.