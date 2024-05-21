بوتين يهاتف رئيس إيران المؤقت ويقدم تعازيه في رئيسي: كان شريكا موثوقا

أفاد الكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس المؤقت لإيران محمد مخبر بعد مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي قضى في حادث تحطم مروحيته.

وقدم بوتين تعازيه، مؤكدا أن رئيسي كان شريكاً موثوقاً، وأسهم بشكل لا يقدر بثمن في تطوير العلاقات بين روسيا وإيران، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأعرب الزعيمان عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية في المستقبل.

كان رئيسي قد شارك في حفل افتتاح السد على الحدود الإيرانية الأذربيجانية، يوم الأحد، قبل أن تتحطم مروحية كانت تقله والوفد المرافق له عند عودتهم.



