بوتين وأردوغان يجريان مباحثات خلف أبواب مغلقة في إسطنبول

كامل أبو علي: طلبت من رئيس الفيفا إقامة حفل أفضل لاعب في العالم بالغردقة

أمين عام نقابة الأطباء: إلزام الأطباء الراغبين في الاستقالة بدفع تعويض مالي للدولة «غير دستوري»