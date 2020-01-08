بوتين وأردوغان يجريان مباحثات خلف أبواب مغلقة في إسطنبول

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يجري الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان مباحثات خلف أبواب مغلقة في اسطنبول، حسبما أفاد موقع "روسيا اليوم".
ويزور بوتين تركيا لتدشين خط السيل التركي لنقل الغاز إلى أوروبا.