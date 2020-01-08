 بوتين وأردوغان يجريان مباحثات خلف أبواب مغلقة في إسطنبول - بوابة الشروق
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بوتين وأردوغان يجريان مباحثات خلف أبواب مغلقة في إسطنبول

أردوغان وبوتين
أردوغان وبوتين

نشر فى : الأربعاء 8 يناير 2020 - 2:25 م | آخر تحديث : الأربعاء 8 يناير 2020 - 2:27 م

يجري الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان مباحثات خلف أبواب مغلقة في اسطنبول، حسبما أفاد موقع "روسيا اليوم".

ويزور بوتين تركيا لتدشين خط السيل التركي لنقل الغاز إلى أوروبا.

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