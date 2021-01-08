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ابنة مايك بينس تهنئ بايدن: الغوغائيون لا يفوزون

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
رويترز
نشر في: الجمعة 8 يناير 2021 - 9:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 يناير 2021 - 9:45 ص

هنأت شارلوت بينس، ابنة نائب الرئيس مايك بينس، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بعد أن صدق الكونغرس على فوزهما في السباق الانتخابي.

وكتبت شارلوت بينس في تغريدة عبر "تويتر": "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس".

وأكدت أنها كانت في مبنى الكابيتول مع والدتها عندما اندلعت أعمال الشغب يوم الأربعاء، وأنها لم تغادر المبنى. وقالت: "الغوغائيون لا يفوزون".

وكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، هاجم نائبه مايك بينس على "تويتر" يوم الأربعاء بعد أن أعلن بينس أنه لن يتدخل في التصديق على الأصوات الانتخابية، قائلا إن "بينس لم يكن لديه الشجاعة للدفاع عن بلاده.

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