البيت الأبيض: إسرائيل قد تصبح معزولة عن المجتمع الدولي بسبب هجومها على رفح

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن البيت الأبيض قوله، مساء اليوم الثلاثاء، إنه "يوجد خطر حقيقي من احتمال أن تصبح إسرائيل معزولة عن المجتمع الدولي بدرجة أكبر بسبب طريقة تنفيذها للهجوم في رفح (جنوبي قطاع غزة)".

وأضاف البيت الأبيض: "لا نعتقد أن هناك ما يبرر شن هجوم بري كبير في رفح"، مؤكداً: "لم نر حتى الآن خطة إسرائيلية تأخذ بعين الاعتبار أمن وسلامة المدنيين في رفح (جنوبي القطاع"، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا "تغض الطرف" عن الضحايا في رفح، وأنهم تواصلوا مع الجيش الإسرائيلي للحصول على المزيد من المعلومات بشأن الهجوم هناك.

وتابع: "سنهتم بشدة بما يتوصل إليه الإسرائيليون في التحقيق بشأن الهجوم على رفح. ينبغي لإسرائيل اتخاذ كل التدابير لحماية الأبرياء"

وقال البيت الأبيض إنه "لا تغيير في السياسة" الأمريكية بعد الضربة في رفح، مضيفا: "لم يحدث شيء في رفح بين الأحد والثلاثاء يدفعنا لسحب المساعدة العسكرية لإسرائيل"، وفقاً لما نقلته "سكاي نيوز عربية".

واليوم الثلاثاء، استشهد 21 فلسطينيا وأصيب آخرون في هجوم جديد شنه جيش الاحتلال، حيث قصف مخيما للنازحين بمنطقة المواصي برفح، وهو ثالث استهداف لخيام نازحين خلال 48 ساعة في مناطق زعم جيش الاحتلال أنها آمنة ويمكن النزوح إليها، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

ويوم الأحد، أسفر قصف جوي شنته إسرائيل على خيام للنازحين بمنطقة تل السلطان شمال غربي رفح في المناطق التي تدعي أنها "آمنة" عن استشهاد 45 فلسطينياً وإصابة 249 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.