رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يؤكد: الحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية

أكد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن الحل في بلاده يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية، واكتمال عقد المؤسسات الدستورية، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

جاء ذلك خلال كلمة لميقاتي أمام مجلس الوزراء اللبناني اليوم الثلاثاء، وأوردها مكتب الإعلام بالحكومة اللبنانية.

وأدان ميقاتي، في كلمته العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان الذي أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، مؤكدا أن هذا العدوان لن يثني أهل الجنوب عن التشبث بأرضهم.

وتحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عن تقديم خطة عمل واضحة ومحددة لتنظيم ملف النازحين السوريين في لبنان، مشيرا إلى أن هذه الخطة تبنتها الحكومة ودعمها المجلس النيابي.

ولفت إلى طلب لبنان البدء بخطة التعافي المبكر في سوريا وفصل مسألة النازحين عن الاعتبارات السياسية، وإيجاد مناطق آمنة في سوريا للبدء بالعودة.

جدير بالذكر أن لبنان دخل منذ 31 أكتوبر 2022 في فراغ رئاسي بعد نهاية ولاية الرئيس السابق العماد ميشال عون، دون أن يتمكن البرلمان من انتخاب خليفة له ضمن المهلة الدستورية التي بدأت في مطلع سبتمبر 2022.