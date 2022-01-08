فتح باب الترشح لعمادة هندسة طنطا الثلاثاء المقبل

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، اليوم السبت، فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية الهندسة للأساتذة العاملين بالكلية اعتبارًا من الثلاثاء 11 يناير 2022 حتى الثلاثاء 18 يناير 2022.

وأوضح ذكي أنه وفقاً للجدول الزمني للترشح تم تخصيص الأربعاء 19 يناير 2022 لمراجعة الملفات وإعلان القائمة المبدئية، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون من الخميس 20 يناير 2022 حتى السبت 22 يناير 2022، ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين الأحد 23 يناير 2022، في حين يتم فحص ملفات المتقدمين وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي السبت 29 يناير 2022.

وأضاف أنه من أساسيات شروط التقدم لشغل المنصب أن يكون المتقدم أستاذًا عاملًا بالجامعة وعلى رأس العمل لمدة عام على الأقل في تاريخ التقدم للترشح للعمادة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون متولياً أي منصب حزبي وقت التقدم للترشيح وطيلة مدة توليه المنصب، وشهادة اجتياز الدورة التدريبية للتأهيل لشغل الوظيفة".

وتابع: "تلقي الطلبات يبدأ من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 3:00 عصرا في التواريخ المبينة أعلاه، على أن تقدم الأوراق المطلوبة من قبل المتقدم أو من يوكله بتوكيل رسمي للتقدم بالأوراق أعلاه خلال الفترة المحددة لسكرتارية اللجنة بمكتب الدكتور رئيس الجامعة ورئيس اللجنة.