يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

وتتهيأ فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة، فضلا عن أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تمتد في الساعات المتأخرة من الليل إلى مناطق من القاهرة الكبرى تكون خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الإدارية 19 11

6 أكتوبر 19 10

بنها 19 11

دمنهور 18 11

وادى النطرون 18 11

كفر الشيخ 19 11

المنصورة 18 12

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 10

دمياط 19 11

بورسعيد 19 13

الإسماعيلية 20 12

السويس 20 12

العريش 19 12

رفح 19 12

رأس سدر 20 11

نخل 18 06

كاترين 15 04

الطور 21 11

طابا 18 11

شرم الشيخ 22 15

الاسكندرية 19 13

العلمين الجديدة 18 12

مطروح 18 13

السلوم 17 08

سيوة 18 07

رأس غارب 21 14

الغردقة 22 14

سفاجا 22 15

مرسى علم 23 15

شلاتين 25 15

حلايب 23 14

أبو رماد 24 13

رأس حدربة 23 13

الفيوم 20 10

بني سويف 20 08

المنيا 20 08

أسيوط 20 08

سوهاج 21 09

قنا 21 09

الأقصر 22 08

أسوان 23 10

الوادى الجديد 22 09

أبوسمبل 22 11