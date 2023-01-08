 السنغال: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الحافلة المنكوبة إلى 40 قتيلًا وإعلان الحداد في البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السنغال: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الحافلة المنكوبة إلى 40 قتيلًا وإعلان الحداد في البلاد

أ ش أ
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 6:08 م | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 6:08 م

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث الحافلة المنكوبة في السنغال إلى 40 قتيلا وعشرات المصابين، وأعلن الرئيس السنغالي، ماكي سال، حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الغد الاثنين.

وقال الرئيس السنغالي -في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- إن الحادث وقع في وقت سابق اليوم الأحد في قرية بمنطقة كفرين نحو الساعة الـ 3:30 صباحا.

وأعرب عن حزنه الشديد للحادث المأساوي، مقدمًا أحر تعازيه لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أنه سيعقد مجلسا وزاريا لمناقشة إجراءات السلامة على الطرق.

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