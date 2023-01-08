إيران: عطل فني وراء انخفاض صادرات الغاز إلى تركيا

قالت شركة الغاز الوطنية الإيرانية، إن الأعمال جارية لإصلاح "عطل فني" تسبب في انخفاض حاد في صادرات الغاز إلى تركيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وكانت شركة تشغيل خط الأنابيب الحكومية في تركيا "بوتاس" قالت أمس السبت إن إيران خفضت الصادرات بنسبة 70% منذ أول يناير، قبل ذروة الطلب في فصل الشتاء، بسبب عطل وحثت البلاد على حل المسألة بسرعة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وأكدت شركة الغاز الوطنية الإيرانية اليوم الأحد، أن مشكلة في منشأة لنقل الغاز في شمال غرب إيران تسببت في "قيود" على الإمدادات وأن الإصلاحات بدأت في حل المشكلة "في أقصر وقت ممكن"، حسبما ذكرت "إرنا" نقلا عن بيان للشركة.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب المحلي على الغاز في إيران حيث من المتوقع أن تجتاح موجة البرد معظم البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة.