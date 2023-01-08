قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة طابا ستشهد خلال الفترة المقبلة طفرة تنموية في كل المجالات، خاصة في مجال الإسكان، لتلبية احتياجات مواطني القرى والوديان والتجمعات البدوية التابعة لها، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهؤلاء السكان، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد محافظ جنوب سيناء، في تصريح لـ"الشروق"، اليوم الأحد، أنه جاري أعمال جسات التربة بالموقع المخصص لإنشاء 120 منزلا بدويا بقرية رأس النقب تلبية لمطالب أهالي القرية، مشيرًا إلى أنه سيجري إقامة هذه المنازل على مساحة 54 ألف متر مربع، وتبلغ مساحة المنزل الواحد 214 مترًا، ويتضمن غرفتين وصالة ومطبخ وحمام على مساحة 80 مترًا، وحوش أمامي وآخر خلفي.

وأوضح أن المشروع يتضمن أيضًا مدرسة، ومسجدا، ودار مناسبات، وملعبا خماسيا، وعددًا من المحلات لبيع المواد الغذائية، وتأهيل الشوارع، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 120 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه حريص على تلبية مطالب أهالي قرية رأس النقب، التي استمع إليها خلال لقائه بهم بعد نقل تبعيتها للمحافظة بقرار رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنه تم توفير سيارات بريد متنقلة للقرية لتغيير محل إقامة المواطنين من محافظة شمال سيناء إلى جنوب سيناء، وحفر بئر مياه، وتشغيل الوحدة الصحية بالقرية، وتطبيق مشروع تكافل وكرامة للمواطنين بها، إضافة إلى دعمهم بالعديد من المساعدات المتنوعة من مواد غذائية وبطاطين.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي أصدر قرارا جمهوريًا رقم (424) لسنة 2021، بتعديل الحد الإداري الفاصل بين محافظتي شمال وجنوب سيناء، وتضمن نقل تبعية مطار طابا، وقرية رأس النقب إداريًا إلى محافظة جنوب سيناء، وقامت محافظة جنوب سيناء باستلام المواقع رسميًا.