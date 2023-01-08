وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتخذ إجراء جديدا بشأن زيارة الأسرى الفلسطينيين

اتخذ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، قرارا جديدا يتعلق بزيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأفادت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية، بأن بن غفير ألغى إجراء اتبعه سابقيه عومر بارليف وميكي ليفي يسمح لأي عضو في الكنيست (البرلمان) بزيارة السجناء الأمنيين (الأسرى الفلسطينيين).

لكن القرار الجديد لبن غفير سيسمح لعضو واحد فقط من كل كتلة برلمانية بزيارة الأسرى تحت إشراف.

وكثيرا ما زار أعضاء كنيست عرب أسرى فلسطينيين من بينهم مضربون عن الطعام في محبسهم والمستشفيات التي نقلوا إليها للوقوف على أوضاعهم وإبداء التضامن معهم.

وبن غفير هو رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) الشريك في الائتلاف الحكومي ومعروف بمواقفه العنصرية ضد العرب والفلسطينيين، وكان قد أثار ضجة واسعة الأسبوع الماضي بعد اقتحامه باحات المسجد الأقصى.

ويتكون الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو من "الليكود" برئاسة الأخير، و"شاس" و"يهدوت هتوراه" (يهودية التوراة) الدينيين، و"الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" و"نوعم" القومية.