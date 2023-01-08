 رئيس كولومبيا يتوجه إلى فنزويلا في زيارة غير معلنة عقب إعادة فتح الحدود بين البلدين - بوابة الشروق
الأحد 8 يناير 2023 9:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

رئيس كولومبيا يتوجه إلى فنزويلا في زيارة غير معلنة عقب إعادة فتح الحدود بين البلدين

كراكاس - أ ش أ
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 9:37 ص | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 9:37 ص
توجه الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، إلى فنزويلا، في زيارة غير معلنة؛ للقاء نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد أيام على إعادة فتح الحدود بالكامل بين البلدين.

وأكد السفير الكولومبي في فنزويلا أرماندو بينيديتي -في تغريدة نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية- أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الكولومبي مع نظيره الفنزويلي في قصر ميرافلوريس الرئاسي، مضيفا أن الاجتماع يعقد "مع وجود قناعة بمواصلة العمل من أجل أجندة مشتركة بين البلدين".

يأتي اللقاء الجديد بين الجانبين بعد أسبوع من إعادة الفتح الكامل لكل المراكز الحدودية التي أغلقت عام 2019، وبعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإدارة الكولومبية المحافظة السابقة برئاسة إيفان دوكي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك