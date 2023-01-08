رئيس كولومبيا يتوجه إلى فنزويلا في زيارة غير معلنة عقب إعادة فتح الحدود بين البلدين

توجه الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، إلى فنزويلا، في زيارة غير معلنة؛ للقاء نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد أيام على إعادة فتح الحدود بالكامل بين البلدين.



وأكد السفير الكولومبي في فنزويلا أرماندو بينيديتي -في تغريدة نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية- أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الكولومبي مع نظيره الفنزويلي في قصر ميرافلوريس الرئاسي، مضيفا أن الاجتماع يعقد "مع وجود قناعة بمواصلة العمل من أجل أجندة مشتركة بين البلدين".



يأتي اللقاء الجديد بين الجانبين بعد أسبوع من إعادة الفتح الكامل لكل المراكز الحدودية التي أغلقت عام 2019، وبعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإدارة الكولومبية المحافظة السابقة برئاسة إيفان دوكي.