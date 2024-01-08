القوات الأوكرانية تعلن صد نحو 40 هجوما روسيا في 6 قطاعات

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قالت القوات الأوكرانية إنها صدت 9 هجمات على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، ونحو 40 هجوما روسيا في ستة قطاعات من الجبهة اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قولها في تحديث مسائي على موقع فيسبوك إن القوات الروسية لا تعتزم التخلي عن نيتها لطرد القوات الأوكرانية من رؤوس الجسور على الضفة الغربية لنهر دنيبرو.

وقالت هيئة الأركان "خلال اليوم، نفذ العدو 9 هجمات غير ناجحة، ولكن الجنود الأوكرانيين يواصلون التمسك بمواقعهم ويكبدون العدو خسائر كبيرة".

وأشارت الهيئة إلى وقوع 55 اشتباكا على الجبهة خلال اليوم، وقالت إن وحدات القوات الصاروخية الأوكرانية هاجمت مستودعين روسيين للذخيرة.

وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية أنه خلال اليوم، شنت القوات الروسية 55 هجوما صاروخيا و16 ضربة جوية و16 هجوما باستخدام قاذفات صواريخ متعددة ضد مواقع القوات الأوكرانية بالإضافة إلى مدن وقرى أوكرانية.

وأضافت أن "هجمات العدو تسببت في وفيات وإصابات بين المدنيين وفي تدمير وإحداث أضرار بمنازل خاصة ومباني سكنية وبنية تحتية".