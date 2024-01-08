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الحكومة الفرنسية تتقدم باستقالتها

باريس - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 8 يناير 2024 - 7:32 م | آخر تحديث: الإثنين 8 يناير 2024 - 7:54 م
أعلن قصر الرئاسة الفرنسية أن حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، التي تنتمي لتيار يمين الوسط، تقدمت باستقالتها.
وتأتي الاستقالة على خلفية خلاف سياسي بشأن قانون للهجرة مثير للجدل يستهدف إحكام سيطرة الدولة على الهجرة وتحسين قواعد الاندماج.
وأثار التشريع، الذي تمت المصادقة عليه الشهر الماضي، جدلا داخل حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث حصل على تأييد عشرين صوتا وامتناع 17 عن التصويت.
وكانت بورن تتولى رئاسة الحكومة الفرنسية منذ منتصف مايو 2022.
وليس من الواضح حتى الآن متى سيتم تشكيل حكومة جديدة في فرنسا، ومن سيتولى رئاستها.

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