طارق يحيى يكشف كواليس اجتماع رموز الزمالك مع حسين لبيب بعد سحب أرض أكتوبر

أكد طارق يحيى، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه شارك في جلسة رموز القلعة البيضاء مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ونائبه هشام نصر، لدعم ومساندة الإدارة بعد قرار سحب أرض النادي في منطقة أكتوبر.

وقال طارق يحيى عبر برنامج «بلس 90» على قناة «النهار»: "أبناء الزمالك يدعمون ويساندون مجلس الإدارة والنادي، وقد تمت دعوتنا من قِبل حسين لبيب وهشام نصر وحسام المندوه. وخلال الجلسة طرحت سؤالًا: ماذا حدث ليتم سحب الأرض؟ وهل ارتكب النادي أي خطأ؟، فجاء الرد بأن جميع أوراق الزمالك سليمة."

وأضاف: "حسين لبيب أوضح أن الزمالك تسلم 3 خطابات رسمية من وزارة الإسكان بمد فترة التنفيذ، الأول حتى أغسطس 2024، والثاني حتى 25 أغسطس 2025، ثم خطاب ثالث يمنح النادي مهلة حتى 20 يونيو 2026، وجميع هذه الخطابات موجودة رسميًا لدى النادي."

وتابع: "الجلسة شهدت التأكيد على أن مجلس الإدارة فوجئ بقرار سحب أرض أكتوبر، خاصة أن العمل في الأندية يبدأ بالأساسات تحت الأرض، والزمالك كان يعمل بالفعل طوال الفترة الماضية في فرع أكتوبر."

وواصل: "أكد رموز النادي دعمهم للزمالك قلبًا وقالبًا، ووجهنا مناشدة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، راعي الرياضة والرياضيين، وكذلك إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، من أجل إعادة الأرض مجددًا للنادي."

وزاد: "هذه الأرض هي الملاذ الوحيد للخروج من الأزمات المالية، وأتمنى أن يصل صوتنا إلى كل المسئولين حتى تعود مجددًا لنادي الزمالك، لأنها أمل جماهيره."

واختتم: "هناك اجتماع لمجلس الإدارة اليوم لبحث الأزمة والخروج بقرارات لحلها، وما قمنا به اليوم لم يكن إلا دعمًا ومساندةً للنادي ومطالبةً بإعادة الأرض مرة أخرى."