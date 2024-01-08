وائل الدحدوح عن صموده بعد استشهاد عدد من أسرته: السر هو الرضا والتسليم بقضاء الله

واستشهد حمزة وائل الدحدوح أمس الأحد، جراء قصف إسرائيلي على سيارة كان يستقلها مع زميله الصحفي مصطفى ثريا في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وكان وائل الدحدوح فقد زوجته وابنه وابنته وحفيدته في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً نزحوا إليه وسط قطاع غزة في أكتوبر الماضي.