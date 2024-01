بدأت منذ قليل النسخة الـ81 من حفل توزيع جوائز اتحاد الصحفيين الأجانب في هوليوود «جولدن جلوب - Golden Globe» لعام 2024، والذي يقام في فندق بيفرلي هيلتون في مدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.

ونال فيلم «أوبنهايمر - Oppenheimer» جائزة أفضل فيلم درامي.

ونافس على الجائزة كلا من «الموسيقار - Maestro»، و«الحيوات الماضية - Past Lives»، و«قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon»، و«تشريح السقوط - Anatomy of a Fall»، و«منطقة الاهتمام - The Zone of Interest».