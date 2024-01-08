 منسقة أممية: خطر المجاعة في غزة يزداد كل يوم والوقت ينفد - بوابة الشروق
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منسقة أممية: خطر المجاعة في غزة يزداد كل يوم والوقت ينفد

هديل هلال
نشر في: الإثنين 8 يناير 2024 - 11:34 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 يناير 2024 - 11:34 ص

قالت منسقة منظمة الأمم المتحدة للوقاية من المجاعة والاستجابة لها رينا غيلاني، إن خطر المجاعة يزداد كل يوم في قطاع غزة، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين: «خطر المجاعة يزداد كل يوم في غزة والوقت ينفد، بعد ثلاثة أشهر من بداية الصراع، نحن بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية».

 

 وفي اليوم الـ94 من العدوان على قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غاراتها وقصفها على عدة مناطق متفرقة من القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

 وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 73 مواطنا وإصابة 99 آخرين على الأقل، في قصف إسرائيلي لقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

 وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 22.835 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

 

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