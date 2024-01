منسقة أممية: خطر المجاعة في غزة يزداد كل يوم والوقت ينفد

قالت منسقة منظمة الأمم المتحدة للوقاية من المجاعة والاستجابة لها رينا غيلاني، إن خطر المجاعة يزداد كل يوم في قطاع غزة، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين: «خطر المجاعة يزداد كل يوم في غزة والوقت ينفد، بعد ثلاثة أشهر من بداية الصراع، نحن بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية».

The risk of famine is increasing every day in Gaza. Time is running out.



Three months after the beginning of the conflict, we urgently need a humanitarian ceasefire. pic.twitter.com/mb581nTIc2