أكد إريك جيريتس مدرب المغرب السابق والهلال السعودي السابق، أن الأهلي قادر على تجاوز عقبة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال جيريتس في تصريحات لبرنامج رقم 10 على القناة الأولى:" البطولة لم تكن مخيبة للآمال حققت ما يطلبه الجماهير، اعتقد أن ما قدمته الاندية مثيرة، وفريق تشيلسي قدم مباراة رائعة وقادر على الذهاب بعيدا".

وأضاف¨" لم أشاهد مباراة الأهلي الأولى، ولكن تابعت بعض اجزاء من المباراة ولكن ما رأيته أن الفريق المصري أبلى بلاء حسنا في المواجهة الأولى بكأس العالم".

وبسؤاله عن الأندية العربية المتوقع تأهلها في البطولة قال: "أرشح الأهلي والهلال في تقديم مباريات رائعة في هذه البطولة".

وعن مواجهة الأهلي ضد بالميراس قال: " كلا الفريقين لعبا مباريات جيدة أمام إنتر ميامي وبورتو، اعتقد أن الأهلي يستطيع الفوز بهذه المباراة وحصد النقاط الثلاثة".

وعن مباراة الهلال ضد ريال مدريد قال: " مبارة صعبة على ريال مدريد لقوة فريق الهلال، اعتقد ان الفريق الإسباني سيفوز ولكن ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض".

وفي نهاية حديثه أكد المدرب جيريتس أنه تلق عرضًا من النادي الأهلي المصري في الفترة الماضية عندما كان مدربًا لفريق الجزيرة الإماراتي.