فنزويلا تفرج عن أكثر من 80 سجينا سياسيا

أفرجت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن 87 سجنيا سياسيا، وفقا لما ذكرت مجموعة مراقبة مستقلة اليوم الخميس.

وقالت مجموعة "أبسيرفاتوريو بينيزولانو دي بريسوناس"، عبر منصة إكس، إن معظم من تم إخلاء سبيلهم صدرت لهم أوامر بالمثول أمام الشرطة كل 30 يوما.

وذكر المرصد: "لا تتوقف المحاكمات الجنائية، إن الدولة تغير طبيعة القيود على الحرية فحسب. ندعو نظام نيكولاس مادورو إلى منح الحرية الكاملة لجميع السجناء السياسيين".

ويأتي ذلك بعد الإفراج عن عشرات السجناء السياسيين في عيد الميلاد.

وتضطهد حكومة مادورو خصومها السياسيين منذ أمد طويل، حيث يقبع أكثر من 800 شخص حاليا خلف القضبان، وفقًا لمنظمة "فورو بينال" الفنزويلية الحقوقية.

وصعّدت واشنطن مؤخرا حملة الضغط على حكومة مادورو، حيث نشرت سفنا حربية وقوات عسكرية وأرسلت أكبر حاملة طائرات في العالم إلى المنطقة.

واتهم مادورو إدارة ترامب بمحاولة فرض تغيير النظام في كاراكاس.