السفارة الصينية في مانيلا ترفض دعوة الفلبين لضبط النفس بشأن تايوان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفضت السفارة الصينية في مانيلا دعوة الفلبين لضبط النفس؛ على خلفية الأنشطة العسكرية التي تقوم بها الصين حول تايوان، متهمة "مسئولين فلبينيين ذوي صلة" بالتدخل رغم التزام مانيلا بسياسة "صين واحدة".

جاء بيان السفارة بعدما صرح وزير الدفاع الوطني الفلبيني، جيلبرتو تيودورو (الابن)، بأن مانيلا تشعر "بقلق بالغ" إزاء تحركات الصين حول تايوان، مؤكدا على وجوب الالتزام بمبادئ ضبط النفس والقانون الدولي، ومجددا دعم الفلبين "لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة، ومنفتحة، ومستقرة، وقائمة على القواعد"، وفقا لما ذكره موقع صحيفة"مانيلا بوليتين".

وفي بيانها الصادر، اليوم الخميس، قالت السفارة الصينية إن مسألة تايوان تعد "شأنا داخليا".

وجاء في بيان السفارة أن: "تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، ومسألة تايوان شأن داخلي خالص للصين، ولا تقبل أي تدخل خارجي".

وقالت السفارة إن بكين قدمت "احتجاجات جدية" إلى الجانب الفلبيني و"ترفض بشدة التصريح الخاطئ"، وذلك عقب تحذير تيودورو من أن التحركات العسكرية الصينية وخفر سواحلها حول تايوان تقوض السلام والاستقرار الإقليميين ولها تداعيات تتجاوز العلاقات عبر المضيق.

وأكدت السفارة أن التهديد الرئيسي للسلام في مضيق تايوان يأتي مما وصفته بالقوى الانفصالية والدعم الخارجي المقدم لها.

وتابعت السفارة قائلة إن: "الفلبين قدمت التزاما واضحا بسياسة صين واحدة عند إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الصين".

وحثت السفارة المسئولين الفلبينيين على الوفاء بذلك الالتزام والامتناع عن الإدلاء بتصريحات حول مسألة تايوان.