الونش: الزمالك استعد جيدًا لمباراة المصري وهدفنا الفوز بالكونفدرالية

أكد محمود حمدي "الونش" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الفريق استعد بجدية لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء:"مباريات كأس عاصمة مصر كانت لتجهيز الفريق لمباراة المصري في الكونفدرالية، وبعد عودة اللاعبين الدوليين سيكون الجميع في أتم الجاهزية للقاء، ونتمنى تحقيق الفوز".

وتابع الونش :" النادي يمر بفترة صعبة، والجميع يتحمل المسؤولية ويريد إثبات جدارته بالتواجد مع فريق الزمالك والمشاركة بشكل أساسي".

واختتم المدافع الدولي تصريحاته قائلًا: "لا أستطيع الجزم باستفادة الفريق من فترة التوقف الدولي بسبب غياب عناصر مهمة سواء للتواجد مع المنتخبات أو للإصابة، ولكن الفريق استعاد الدوليين في الأيام الأخيرة السابقة وأصبح الجميع في أتم الجاهزية للقاء وهدفنا تحقيق الفوز".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها غدًا الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.