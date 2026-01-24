صلاح أساسيا مع ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة بورنموث، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2025-2026.

ويحل ليفربول ضيفًا على بورنموث، الذي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد الريدز في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

ويشهد التشكيل الأساسي مشاركة محمد صلاح في خط الهجوم إلى جانب كودي جاكبو وفلوريان فيرتز، فيما يقود أليسون بيكر حراسة مرمى الفريق.

تشكيل ليفربول أمام بورنموث:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، فلوريان فيرتز