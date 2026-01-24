العراق ينفي أنباء بشأن آلية جديدة لنقل عناصر داعش من سوريا

• بعد تداول منصات التواصل الاجتماعي تصريحا لنائب قائد العمليات المشتركة بالعراق قيس المحمداوي، وفق وكالة الأنباء الرسمية "واع"..

نفت بغداد، السبت، أنباء متداولة بشأن وجود خطة جديدة لنقل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من سوريا إلى العراق.

جاء ذلك وفق بيان لخلية الإعلام الأمني بالعراق (حكومية)، نقلته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد "واع"، بعد تداول تصريح لنائب قائد العمليات المشتركة قيس المحمداوي، بشأن "وضع آلية جديدة" لنقل عناصر "داعش" من سوريا.

وقال البيان: "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن وجود تصريح لنائب قائد العمليات المشتركة، بوضع آلية جديدة لنقل إرهابيي عصابات داعش من الجارة سوريا".

وأكد البيان، أن المحمداوي، "لم يدلِ بأي تصريح إلى أي وسيلة إعلامية أو منصة خبرية، بشأن الأحداث الأخيرة في سوريا".

وشدد على أن "الجهات القانونية المختصة في قيادة العمليات المشتركة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق مروجي هذه الشائعات المغرضة".

خلية الإعلام الأمني، دعت إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفتها من مصادرها الرسمية حصرا".

والأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم "داعش" من شمال شرقي سوريا إلى العراق، مشيرة إلى نجاح القوات الأمريكية في نقل 150 عنصرا كانوا محتجزين في مركز اعتقال بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا إلى موقع داخل الأراضي العراقية.

وأضافت أن قائد "سنتكوم" براد كوبر، أطلع الرئيس السوري أحمد الشرع هاتفيا، في نفس اليوم على خطة لنقل "منظّم وآمن" لما يصل إلى 7 آلاف معتقل من "داعش"، مع تأكيد ضرورة التزام جميع الأطراف بتجنب أي إجراءات قد تعرقل العملية.

يأتي ذلك بعد انسحاب تنظيم "قسد"، واجهة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي، من مخيم الهول شمال شرقي سوريا، عقب معارك مع الجيش السوري، الذي بسط لاحقا سيطرته على المخيم ومحيطه.

يذكر أن معتقلي "داعش" كانوا في سجون يديرها "قسد" في سوريا، وبعد معارك بين قوات الجيش السوري ضد التنظيم في المنطقة، تسلمت دمشق شؤون إدارة هذه المراكز.

بعد ذلك، قرر الجيش الأمريكي بالتعاون مع دمشق وبغداد نقل محتجزين للتنظيم إلى العراق.