الشرطة السويسرية: مقتل نحو 40 وإصابة 115 في حريق حانة

قالت الشرطةالسويسرية، اليوم الخميس، إن نحو 40 شخصا قتلوا وأصيب 115 آخرون؛ في الحريق الذي شب في حانة بمنتجع كرانس مونتانا للتزلج بجبال الألب السويسرية خلال الاحتفالات بالعام الجديد.

وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها المسئولون حصيلة دقيقة للقتلى منذ اندلاع الحريق ليلا في المنتجع السياحي الشهير بجنوب غربي جبال الألب السويسرية، الواقعة على بعد نحو 100 كيلو متر شرق جنيف.

وكانت الشرطة قد اكتفت سابقا بالحديث عن عشرات القتلى.

وقال قائد شرطة منطقة فاليه، فريدريك جيسلر، خلال مؤتمر صحفي، إن نحو 115 شخصا أصيبوا، معظمهم بجروح خطيرة، في حريق حانة "لو كونسـتيلـيشن" حوالي الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي (00:30 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس.

ويُعد منتجع كرانس مونتانا، الواقع في منطقة فاليه، وجهة سياحية خلابة.