 موعد مباراة منتخب اليد أمام النرويج قبل بطولة العالم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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موعد مباراة منتخب اليد أمام النرويج قبل بطولة العالم

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 8 يناير 2025 - 2:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يناير 2025 - 2:24 م

يستعد منتخب مصر لكرة اليد لخوض مباراة ودية ضد نظيره النرويجي، ضمن تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم 2025.

ويخوض منتخب مصر لكرة اليد 3 مباريات في دورة ودية تحتضنها إسبانيا، لتجهيز عدة منتخبات مشاركة في بطولة العالم التي تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج في الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025.

ويبدأ المنتخب المصري مشواره في الدورة الودية بمواجهة النرويج، ثم رومانيا، ويختتم مبارياته باللعب أمام أحد منتخبات إسبانيا أو الأرجنتين أو سلوفاكيا.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره النرويجي اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، وتنطلق المباراة في الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

يذكر أن المنتخب المصري يخوض مباراة رومانيا يوم 10 يناير، ثم يلعب المباراة الثالثة في اليوم التالي.


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