محافظ أسوان يلتقي برئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي

التقي اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان بالمهندس عامر أبو حلاوة، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وخلال اللقاء شدد إسماعيل كمال على ضرورة البدء فورا في تنفيذ الخطة والإجراءات العاجلة والتي تتمثل في تنفيذ 10 مشروعات في فترة زمنية تتراوح من شهرين إلى 6 أشهر باعتمادات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه، وهو الذي يتطلب أهمية الاستغلال الأمثل لتوجيه هذه الإعتمادات في المسار الصحيح وتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها، بما ينعكس بالإيجاب على تحسين خدمة التغذية للمياه بنطاق مدينة أسوان بحيث يتم تنفيذ الأعمال تحت مراقبة وإشراف الشركة للوصول للجودة المطلوبة.

ووجة المحافظ، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى سرعة مراجعة الأعمال التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة، على أن يتكامل ذلك بالتنسيق مع المعونة السويسرية للإستعانة بخبراتها في إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي للشركة، مع الدفع بعناصر تمتلك الخبرة والكفاءة من خارج الشركة لدعم وإنجاح منظومة العمل التي تصب في تقديم أفضل خدمة للمواطن الأسواني.

وأكد على أن يتوازى ذلك مع إعداد دراسة متكاملة خلال أسبوعين أو 3 أسابيع بالمتطلبات والاحتياجات المختلفة من المعدات والإمكانيات المتنوعة والدعم المالي المطلوب لها، ليتم عرضها في اجتماع تنسيقي يتم تنظيمه بالمحافظة بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لوضع آلية تنفيذ الدراسة وتوصيات التقييم بما يعود بالنفع على أهالى المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى تكامل مع ذلك الإعداد والتجهيز لتنفيذ مشروعات الخطة المستقبلية المستهدف تنفيذها على مدار عام ونصف، والتى أعلن عنها وزير الإسكان بإعتمادات مالية تصل إلى 1.3 مليار جنيه لدعم وتقوية شبكات وخطوط وروافع مياه الشرب والصرف الصحي.