استعرض الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نظام شهادة البكالوريا المصرية الجديد، الذي يمثل بديلاً لشهادة الثانوية العامة التقليدية، والمقرر تطبيقه على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي العام المقبل.

- فلسفة شهادة البكالوريا المصرية

وفي عرضه أمام مجلس الوزراء، أوضح الوزير أن فلسفة شهادة البكالوريا المصرية تعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية، بدلاً من الحفظ والتلقين، كما تركز على التعلم متعدد التخصصات من خلال دمج المواد العلمية والأدبية والفنية، مع تطبيق التقييم المستمر وتقسيم المواد الدراسية على عامين دراسيين على الأقل.

وأشار إلى أن النظام يمنح فرصاً متعددة من خلال عقد جلستي امتحان سنوياً، مع ضمان الاعتراف الدولي بشهادة البكالوريا.

هيكل شهادة البكالوريا المصرية

النظام يتكون من مرحلتين:

- المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي): تشمل مواد أساسية تدخل في المجموع، مثل التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى، كما تشمل مواد خارج المجموع مثل اللغة الأجنبية الثانية، البرمجة، وعلوم الحاسب.

- المرحلة الرئيسية (الصفان الثاني والثالث الثانوي):

* الصف الثاني الثانوي

تشمل المواد الأساسية في جميع التخصصات تتضمن مواد اللغة العربية، التاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى المواد التخصصية التي يختار منها الطالب مادة واحدة، وهي: الطب وعلوم الحياة (الرياضيات/ الفيزياء)، والهندسة وعلوم الحاسب (الكيمياء/ البرمجة)، والأعمال (محاسبة/ إدارة أعمال)، والآداب والفنون (علم نفس/ لغة أجنبية ثانية).

* الصف الثالث الثانوي

تشمل المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي: الطب وعلوم الحياة تشمل (الأحياء مستوى رفيع)، (الكيمياء مستوى رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب (الرياضيات مستوى رفيع) و(الفيزياء مستوى رفيع)، والأعمال (الاقتصاد مستوى رفيع) و(الرياضيات)، والآداب والفنون (جغرافيا مستوى رفيع) و(إحصاء).

القواعد العامة للمرحلة الرئيسية

• الامتحانات تُعقد مرتين سنويًا، حيث تُخصص شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، ويونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي.

• دخول الامتحان للمرة الأولى مجاني، بينما تُفرض رسوم قدرها 500 جنيه لكل محاولة إضافية.

• يُحتسب المجموع النهائي بجمع درجات جميع المواد، وتُسجل كل المحاولات في قاعدة بيانات تُرسل لمكتب التنسيق.

المواد الإضافية

• يُسمح للطلاب بدراسة مواد إضافية لتعدد المسارات بعد الانتهاء من المسار الأساسي.

• الحد الأقصى لسنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية هو 4 سنوات، بخلاف الصف الأول الثانوي.

نقاش حكومي وموافقة مبدئية

شهد الاجتماع نقاشاً مطولاً على مدار ساعتين بين الوزراء، تخللته موافقة مبدئية على النظام المقترح. ووجه رئيس مجلس الوزراء بعرض صيغة نهائية للنظام على المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، تمهيداً لطرحه في حوار مجتمعي قبل بدء التطبيق الفعلي.