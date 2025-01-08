النفط يرتفع بدعم من انخفاض إمدادات أوبك وبيانات الوظائف الأمريكية

• إيران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل نفط عالقة بالصين بسبب عقوبات ترامب

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة أوبك، في حين أشارت بيانات تظهر زيادة غير متوقعة في فرص العمل بالولايات المتحدة ما يدعم توسع النشاط الاقتصادي والنمو اللاحق في الطلب على النفط.

وصعد خام برنت 37 سنتا أو 0.5 % إلى 77.42 دولار للبرميل وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا أو 0.6% إلى 74.69 دولار.

وأظهر مسح أجرته وكالة رويترز، أن إنتاج أوبك النفطي انخفض في ديسمبر بعد زيادة لشهرين، وبددت أعمال صيانة الحقول في الإمارات زيادة إنتاج نيجيريا ودول أخرى في المجموعة.

وفي روسيا، بلغ متوسط إنتاج النفط 8.971 مليون برميل يوميا في ديسمبر الماضي، وهو أقل من هدف موسكو، حسبما ذكرت بلومبرج.

وأظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة أن فرص العمل في الولايات المتحدة ارتفعت في نوفمبر الماضي، فيما انخفض عدد حالات التسريح وكان العمال مترددين في الاستقالة.

وقال ييب جون رونج المحلل لدى آي.جي، "تواصل البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية تعزيز آفاق الاقتصاد الأمريكي والطلب على النفط، ويدعم ذلك أيضا انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام".

وذكرت مصادر بالسوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام انخفضت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات الوقود.

وفي المستقبل، يتوقع المحللون أن تنخفض أسعار النفط في المتوسط هذا العام مقارنة بعام 2024 بسبب زيادات الإنتاج من دول غير أعضاء في أوبك.

وقالت شركة بي.إم.آي التابعة لفيتش في مذكرة للعملاء "نحن متمسكون بتوقعاتنا بأن يبلغ متوسط سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في 2025، انخفاضا من متوسط 80 دولارا للبرميل في 2024".

وأضافت "خفض التوقعات تقوده تقديراتنا للبيانات، والتي تشير إلى وجود فائض في المعروض خلال العام الجاري، مع تفوق نمو المعروض على نمو الطلب بمقدار 485 ألف برميل يوميا".

وفي سياق متصل قالت مصادر مطلعة، ثلاثة منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.

ويعود ترامب إلى السلطة في 20 يناير الحالي، ويتوقع محللون أن يشدد العقوبات مجدداً على صادرات النفط الإيرانية للحد من الإيرادات التي تحصل عليها طهران، كما فعل خلال ولايته الأولى.

واشترت الصين، التي تقول إنها لا تعترف بالعقوبات أحادية الجانب، نحو 90% من صادرات طهران النفطية في السنوات القليلة الماضية بخصومات وفرت على مصافي التكرير لديها مليارات الدولارات.

لكن النفط العالق، والذي تبلغ قيمته 1.75 مليار دولار بأسعار اليوم، يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها إيران في بيع النفط حتى بالصين.

وقال اثنان من المصادر الأربعة المطلعة على الشحنات إن النفط العالق تم تسجيله على أنه إيراني عندما سلمته شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى ميناءين بالصين في أكتوبر 2018 تقريباً، بموجب إعفاءات منحها ترامب.

وذكرت المصادر أن شركة النفط الوطنية الإيرانية خزنت النفط في ميناءي داليان وتشوشان في شرق الصين حيث استأجرت صهاريج. وأتاح استئجار الصهاريج للشركة المرونة لبيع النفط في الصين أو شحنه إلى مشترين آخرين في المنطقة.