إيران تطلق سراح صحفية إيطالية بعد أسابيع من اعتقالها في طهران

قال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم، إن إيران أفرجت عن الصحفية الإيطالية تشيشيليا سالا التي اعتقلتها في أحد السجون لمدة 3 أسابيع، وهي الآن على متن طائرة في الطريق إلى إيطاليا.

وجاء في بيان لمكتب ميلوني، أن الطائرة التي تقل الصحفية تشيتشيليا سالا غادرت طهران قبل دقائق بعد عمل مكثف عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية.

وتابعت ميلوني: "لقد أبلغت شخصيا والدي الصحفي خلال مكالمة هاتفية.. أريد أن أعرب عن امتناني لكل من ساهم في جعل عودة تشيشيليا ممكنة، مما سمح لها بمعانقة عائلتها وزملائها مرة أخرى"، وفقا لوكالة أنباء إيطاليا برس.

وأوقفت الصحفية الإيطالية الشابة تشيشيليا سالا (29 عام)، في طهران في 19 ديسمبر خلال قيامها برحلة لأهداف مهنية، وتتهمها طهران بـ"انتهاك القوانين"، بينما نددت روما بتوقيف غير مقبول.

وأثار اعتقال سالا، أثناء قيامها بمهمة صحفية في إيران، أزمة دبلوماسية بين البلدين، إذ أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أنه استدعى السفير الإيراني لدى روما، بهذا الصدد.

وكتب تاياني على منصة "إكس" حينها: "كلفت الأمين العام لوزارة الخارجية استدعاء سفير إيران في روما".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الثقافة الإيرانية، اعتقال سالا بتهمة "انتهاك قوانين الجمهورية الإسلامية"، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وكان موقع "كورا ميديا" الذي ينتج برنامج "بودكاست" تعمل سالا لصالحه، إن الأخيرة غادرت روما متجهة إلى إيران في 12 ديسمبر، بتأشيرة دخول صحفية، على أن تعود إلى إيطاليا في 20 من الشهر الجاري.

وفي 19 ديسمبر، انقطعت أخبارها ولم تستقل رحلة العودة، وبعدها اتصلت بوالدتها لتخبرها بأنه تم توقيفها.

وعملت سالا أيضا لصحيفة "إيل فوليو" الإيطالية، التي قالت إنها كانت في إيران لتغطية الأحداث في بلد تعرفه وتحبه.

وتابعت: "الصحافة ليست جريمة حتى في البلدان التي تقمع الحريات، ومنها حرية الصحافة. أعيدوها إلى وطنها".

وفي 17 ديسمبر، نشرت سالا، آخر منشور لها على منصة "إكس"، ويشمل رابطا لبودكاست بعنوان: "حوار بشأن النظام الأبوي في إيران".